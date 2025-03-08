اليوم السابع
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السبت، 08 مارس 2025 04:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الذهب اليوم السبت 8 مارس 2025 فى سلطنة عمان عيار 18 بـ27 ريالا

السبت، 08 مارس 2025 02:00 م
سعر الذهب اليوم السبت 8 مارس 2025 فى سلطنة عمان عيار 18 بـ27 ريالا استقرار سعر الذهب اليوم السبت 8 مارس 2025 فى سلطنة عمان

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سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الأونصة، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،  بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 18 سجل 27 ريالا
عيار 14 سجل 21.025 ريال
عيار 12 سجل 18.025 ريال
الاونصة1120.750 ريال
الجنيه الذهب252.225 ريال
الأونصة بالدولار2911.12 دولار


اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

 







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