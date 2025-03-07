اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3540 جنيها للجرام

الجمعة، 07 مارس 2025 08:00 م
سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3540 جنيها للجرام مشغولات ذهبية
كتب ـ حسام الشقويرى

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ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة، وأدت التطورات في البورصة العالمية إلى حدوث تقلبات في سوق الذهب العالمي، وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 
 

- عيار 24 يسجل 4720 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4130 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3540 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2753.25 جنيهاً.

- الجنيه الذهب يسجل 33040 جنيهاً.


ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.







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