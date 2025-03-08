"رامى" ابن الشرقية يحصد بطولة العالم فى ألعاب القوة البدنية

الشرقية - إيمان مهنى

كابتن رامي عبدالحميد، برز كواحد من أبطال العالم في ألعاب القوة البدنية، ذلك لإرادته الصلبة وتفانيه الذي لا يعرف المستحيل، استطاع أن يتغلب على الصعاب ويعتلي منصات التتويج في العديد من البطولات المحلية والدولية، أخرها بطولة العالم 2025 في فبراير الماضى.

والتقى "اليوم السابع"، بالبطل ابن مركز أبوحماد محافظة الشرقية، والذي أكد أنه منذ طفولته وكان شغفه بالرياضة واضحًا، حيث كرس جهده للتدريبات المكثفة وصقل مهاراته، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي إلا لمن يسعى إليه بكل شغف وإخلاص.

وأشار إلى أنه بدأت لاعبا للألعاب القتالية "كيك بوكسنج" إلى أن وصلت بطلا لإفريقيا في عام 2017.

وأضاف إلى أنه انطلق نحو ألعاب القوى البدنية بالتحديد "الديدليفت"، وفي عام 2019، وتفوقت في الرفعة المميتة، بالفعل حصلت علي العديد من البطولات الدولية وتم تتويجى بطل العالم مرتين 2023 و 2025.

وتابع أنه أصبحا نموذجًا يُحتذى به، لأبناء القرية، مما كان دافعا لديه لفتح صالة تدريب لأبناء قريته، والذين شاركوا في العديد من البطولات الدولية.

وعن بطولة العالم الأخيرة، قال إنه كان يتنافس مع لاعبين من 8 دول وجاءت التصفيات مع لاعب مصري وأخر من الهند، واستطاع التفوق عليهم بالرفعة المميتة، والتي هي عبارة عن رفع أوزان من الحديد تتجاوز وزن اللاعب عدة مرات، مما تعرض حياته للخطر، حيث تجري الرفعة في العادة بحضور متخصصين وفريق طبي، لسرعة إسعاف اللاعب حالة تعرضه لنزيف أو إغماء لانقاذه.

واستطرد أنه يحافظ على مهنة أسرته هي العمل كخباز عيش البلدي، في المخبز الذي تملكه أسرته، حيث يعمل في المخبز من الصباح، ونهاية اليوم يتفرغ للتدريبات بصالة الجيم الخاصة به .



البطل رامي عبدالحميد



تتويج رامي عبدالحميد بطل العالم