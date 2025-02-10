"قنعان أحمد ندا" ابن كفر الشيخ يحصد بطولة العالم في بطولة القوة البدنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن قنعان أحمد ندا، 37 سنة، من أبناء محافظة كفر الشيخ، من الحصول على المركز الأول على مستوى العالم للمرة الثانية فى بطولة القوة البدنية، التي أقيمت بالأهرامات، وحصل على 3 ميداليات ذهبية، فى 3 ألعاب داخل المسابقة بمشاركة 21 دولة.

أكد قنعان أحمد ندا، أنه سعيد بحصوله على المركز الأول على مستوى العالم للمرة الثانية في ثاني مشاركة له فى بطولة عالمية، بعد أن حصل على بطولة الجمهورية عدة مرات، موجها الشكر لوالدته، لدعمها المستمر له، خاصة أثناء البطولة، فلم تكن تذوق طعما للنوم، متضرعة لله أن يوفقه فى أول مشاركة له في بطولة العالم.

وأضاف ندا، لـ" اليوم السابع"، أنه يتمنى من شباب كفر الشيخ وفتياتها الوصول للعالمية، مثله ومثل أبطال العالم وعلى رأسهم مستر اولمبيا بيج رامى ، مؤكداً أنه بالتوكل على الله، وبالإرادة والعزيمة، وبالمواظبة على التمرين، يستطيع الانسان، تحقيق هدفه للوصول للعالمية، موجها الشكر للواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، لتشجيعه فى المشاركة فى المسابقة ودعمه، مما كان له الأثر فى الحصول على المركز الأول فئة الشباب.

قال قنعان ندا، إنه منذ طفولته، ولديه حب وشغف رياضة رفع الأثقال منذ عام 1998، وأنه طوال 9 سنوات، شهدت تدريبات قوية واعتماد على الله ثم على نفسه، تمكن من خوض العديد من البطولات المحلية لرياضة رفع الأثقال، وتمكن من الحصول على عدد منها.

وأضاف قنعان، تطور به الحال وتحول حلمه من مجرد ممارسة الرياضة، إلى مجال التدريب، وسافر إلى عدد من الدول، وحصل على بطولة المملكه العربيه السعوديه للقوة البدنية فى عام، 2017 وبعدها عاد لمصر، ليخوض عدد من المسابقات والبطولات وتمكن من الحصول على بطولة الجمهورية لأكثر من 19 مرة، وحصل على بطولة العرب فى عام 2020 المقامة فى مدينة الإسكندرية بمشاركة العديد من الدول العربية.

وأضاف قنعان، استمر طموحه ليحقق أهدافه بالمشاركة فى بطولات منظمة عالميا إلى أن شارك فى بطولة كأس العالم للقوة البدنية المستضافة فى مدينة الغردقة فى الفترة من 7/ 3 حتى 12/ 3/ 2023 بتنظيم من الاتحاد المصرى القوة البدنية تحت قيادة اللواء محمود بركات، والحمد لله، توج بالمركز الأول فى ثلاث العاب داخل المسابقة Bench، press، Deadlift، Full power، مؤكداً أن ما حققه فى بطولة الغردقة بداية للمشاركة الدولية فى مجال القوة البدنية، وأنه حافظ على مركزه بالحصول على المركز الأول يوم الجمعة الماضية، 7 فبراير الجاري، بحصوله على 3 ميداليات ذهبية.

وأكد كنعان، أن سر تفوقه يعود لاعتماد على الله، ثم دعم والدته وزوجتيه، والتدريبات الشاقة التى يقوم بها، مشيراً إلى أن له نظام غذائى معين، تحرص زوجتيه على اعداده، إضافة للدعم المعنوي الكبير منهم، جعله يحصل على العديد من البطولات المحلية، حتى وصل للعالمية.

وقد انطلقت فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2025، لثاني مرة فى مصر، واستضافت َمدينة الجية بالأهرامات نحو 21 دولة ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، إشراف اللواء محمود بركات، رئيس الاتحادين المصرى والعربى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية.

وشهدت منطقة الهرم منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، سيطرة كبيرة من لاعبي مصر، حيث حصدوا 131 ميدالية متنوعة بواقع 66 ميدالية ذهبية،و 36 ميدالية فضية، و29 ميدالية برونزية.

وشارك في البطولة 630 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة وهم: "أستراليا والجزائر وايرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر ونيجيريا والمغرب وفلسطين بجانب مصر البلد المستضيف".

ونجح الاتحاد المصرى للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

ابن كفر الشيخ بطل العالم



ابن محافظة كفر الشيخ بطل العالم للقوة البدنية



أهالي مدينة قلين تحتفل بالبطل قنعان ندا



بطل العالم بين أبطال من عدد الدول الأوربية



بطل العالم بين أهالي مدينة قلين بكفر الشيخ



جانب من التكريم لقنعان ندا ابن محافظة كفر الشيخ



جانب من تتويج قنعان ندا