رؤية مصر 2030 تتحقق على أرض سوهاج بمشروعات مياه الشرب والصرف

سوهاج محمود مقبول

نفذت محافظة سوهاج العديد من المشاريع الكبيرة التي تركز على تحسين بنية مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار سعي الدولة لتطوير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون هذه المشروعات تهدف إلى تلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق من المياه النظيفة والصرف الصحي، بما يسهم في رفع مستوى الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

في مجال مياه الشرب، تم تنفيذ محطة مياه ساقلته بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 250 مليون جنيه، لتخدم حوالي 400 ألف نسمة في المنطقة، وتعد من أكبر المحطات في المحافظة في السنوات الأخيرة هذه المحطة تهدف إلى تلبية احتياجات السكان المتزايدة من مياه الشرب، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة في المنطقة، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه التي كانت تعاني سابقًا من مشاكل في التوزيع والنقاء.

أما في قرى محافظة سوهاج، فقد تم تنفيذ محطة مياه عرب العطيات بدار السلام بطاقة 2000 متر مكعب يوميًا بتكلفة 45 مليون جنيه، لخدمة 8000 نسمة. كما تم استكمال شبكات المياه في مدينة دار السلام بتكلفة 35 مليون جنيه، لخدمة 15 ألف نسمة، إضافة إلى مد خطوط مياه ناقلة بطول 12479 مترًا بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 5000 نسمة إضافية.

وفي مدينة طما شمال المحافظة، تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين شبكة المياه، حيث تم استكمال الشبكات بتكلفة 25 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة، وكذلك تنفيذ خطوط مياه شرب ناقلة بأقطار مختلفة بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 90 ألف نسمة.

كما شملت المشروعات تحسين شبكات المياه في قرية شطوره بتكلفة 45 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة، وفي حي الكوثر بتكلفة 5 ملايين جنيه لخدمة 6000 نسمة. بإجمالي تكلفة بلغت 540 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب.

وفي مجال الصرف الصحي، تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة لتحسين البيئة والصحة العامة في مختلف المناطق من أبرز هذه المشاريع، مشروع صرف صحي بني هلال في مركز المراغة بتكلفة 55 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة. كما تم تنفيذ مشروع صرف صحي بندار التبنات في مركز جرجا بتكلفة 50 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة.

وقد تم تنفيذ مشاريع أخرى مثل صرف صحي قرية بيت خلاف بتكلفة 215 مليون جنيه لخدمة 23 ألف نسمة، وصرف صحي قرية بيت علام بتكلفة 255 مليون جنيه لخدمة 25 ألف نسمة هذه المشاريع تعد خطوة مهمة في تحسين النظافة والصحة العامة في المناطق الريفية.

أيضًا، تم تنفيذ عدة محطات رفع صرف صحي، مثل محطة رفع صرف صحي أولاد حمزة رقم 2 بتكلفة 35 مليون جنيه لخدمة 20 ألف نسمة، ومحطة رفع صرف صحي المنشاة رقم 3 بتكلفة 60 مليون جنيه لخدمة 16 ألف نسمة بالإضافة إلى شبكات انحدار محطة رفع ساقلته التي تم تنفيذها بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة.

وفي مجال معالجة مياه الصرف الصحي، يعتبر مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا وخط السيب النهائي من أبرز المشاريع، حيث بلغ تكلفته 500 مليون جنيه لخدمة 240 ألف نسمة، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين نظام معالجة المياه في المنطقة.

إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي في المحافظة بلغت مليار و151 مليون جنيه، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المحافظة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.



أحواض بالمحطات



أحواض للصرف الصحى



توصيل الفرعات المنزلية



جانب من المحطات المنفذة



غرف ضمن مشروعات الصرف



محطات صرف عملاقة



محطة منفذة