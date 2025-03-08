اليوم السابع
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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًا في هذا الموعد

السبت، 08 مارس 2025 09:52 م
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًا في هذا الموعد هلال
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم السبت الموافق 29 مارس، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.


وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

 


 







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هلال شوال

دار الافتاء

عيد الفطر

عيد الفطر 2025



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