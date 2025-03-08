حملات للطب البيطرى بأسوان تضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

أسوان- صلاح المسن

نفذت مديرية الطب البيطري بأسوان حملات مكثفة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المتنوعة والتى تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجارى ، مع تحرير محاضر.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

و كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم ، والتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى، والإطمئنان على عرضها لجمهور المواطنين بالجودة العالية ، وشدد محافظ أسوان، على ضرورة مواصلة الحملات التفتيشية من أجل ضبط أى مخالفات أولاً بأول ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان، بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك داخل نطاق المراكز والمدن.

ولفت مدير عام الطب البيطرى بأسوان في "تصريحات صحفية" إلى أن جهود الحملات ساهمت فى ضبط العديد من المخالفات المتتوعة والتى تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجارى ، مع تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابه العامة لإعدامها، وتم ذلك بإشراف من الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، وبمشاركة من المسئولين بمديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.