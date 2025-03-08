اليوم السابع
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السبت، 08 مارس 2025 11:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على ..سعر الريال القطرى اليوم السبت 8-3-2025

السبت، 08 مارس 2025 07:10 م
تعرف على ..سعر الريال القطرى اليوم السبت 8-3-2025 الريال القطري

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يقدم اليوم السابع  تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم السبت لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.88جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

 







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الريال القطرى اليوم

الريال القطري

سعر الريال القطرى اليوم

الريال القطرى






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