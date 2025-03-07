تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 7-3-2025

ينشر اليوم السابع تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الجمعة لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.88جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.