تشغيل أكبر مصنع نسيج بشركة المحلة سبتمبر المقبل بطاقة 143 ألف متر قماش

كتب عبد الحليم سالم

يدخل أكبر مصنع نسيج في مصر، والمقام بشركة المحلة "شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى" الخدمة في شهر سبتمبر المقبل بصورة تجريبية بطاقة 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة .

وكشفت مصادر ل" اليوم السابع" أن شركة المحلة تسابق الزمن للانتهاء من المصنع الجديد ؛ليضاف إلي أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل 1 وبقية المجمع الصناعى العملاق .

وبحسب المصادر يقام مصنع " مجمع "النسيج الجديد على مساحة 38 ألف متر مربع ،ويبلغ إنتاجه اليومي 143 ألف متر قماش ،و37 طن وبرة يوميا ،حوالى ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي

ويتكون المجمع من 3 مصانع رئيسية ، أولها مصنع إنتاج ملايات ومفارش بمختلف أنواعها ، ومصنع إنتاج الوبريات بمختلف أنواعها ، بجانب مصنع تحضيرات لخدمة المصنعين السابقين .



ويصل إجمالي عدد الماكينات 572 ماكينة، منها 144 ماكينة نسيج دفع هواء نوع بيكانول ، و48 ماكينة نسيج دفع هواء تيوتا ، و192 ماكينة رابير اتيما دوبي بالإضافة الي 92 ماكينة رابير اتيما جاكار ( إنتاج مفارش ) ، و96 ماكينة نسيج وبرة ( فوط وبشاكير ) ، بالإضافة إلى خط تحضيرات نسيج كامل ) .



ونجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في تصدير منتجات من مصانع الغزل بنحو 20 مليون دولار خلال العام الماضى 2024 ، ما يقارب مليار جنيه ،في خطوة تعزز من مكانة المصانع خلال الفترة المقبلة ،ولا سيما أن أغلب الصادرات كانت من مصنع غزل 4 الذى ينتج نحو 15 طن غزل يوميا من افضل الغزول الرفيعة في العالم وهو من المصانع الحديثة في مجمع المحلة الصناعى ماكينات ريتر Rieter

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن المحلة نجحت بالإضافة إلى التصدير من المصنع الجديد في التصدير أيضا من المصانع القديمة التي يتم تشغيلها وتخرج منتجات عالية المواصفات يمكن تصديرها ، لافتة أن ملف التصدير يوليه المهندس أحمد بدر ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،أهمية قصوى في مساعي لاسترداد جزء من نفقات تطوير المصانع الكبيرة .

