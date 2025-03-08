تزايد اشتراكات الهاتف الثابت في مصر بنهاية 2024 وسط استقرار معدل الانتشار

كتبت هبة السيد

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أحدث بياناتها الخاصة بسوق الهاتف الثابت في مصر، والتي أظهرت استمرار نمو عدد الاشتراكات بنهاية عام 2024، مما يعكس زيادة الاعتماد على خدمات الاتصالات الأرضية، سواء للأفراد أو المؤسسات.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت نحو 13.25 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ13.06 مليون اشتراك في نوفمبر 2024، وهو ما يشير إلى ارتفاع شهري في عدد المشتركين.

وعلى أساس سنوي، شهدت الاشتراكات زيادة واضحة مقارنة بـ12.48 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2023، وهو ما يعكس استمرار الطلب على خدمات الهاتف الثابت، رغم الانتشار الواسع للهواتف المحمولة.

أما فيما يتعلق بمعدل انتشار الهاتف الثابت، فقد استقر عند 11.97% بنهاية ديسمبر 2024، وهو نفس معدل الانتشار المسجل في نوفمبر 2024، بينما كان 11.6% في نوفمبر 2023، ويعكس هذا الاستقرار استمرار الإقبال على خدمات الهاتف الثابت، مع تحسن التغطية وتوسيع البنية التحتية في بعض المناطق.

وفيما يخص إجمالي سعة السنترالات، فقد بلغت 19.01 مليون خط بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ19.15 مليون خط في نوفمبر 2024، مما يعكس انخفاضا طفيفًا في السعة الإجمالية، وعلى مدار العام تراجعت السعة بشكل أكبر مقارنة بـ20.98 مليون خط بنهاية ديسمبر 2023، وهو ما قد يكون نتيجة لإعادة هيكلة الشبكات وتحديث البنية التحتية.

يأتي هذا التطور في قطاع الهاتف الثابت في ظل التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر، حيث تواصل الوزارة وشركات الاتصالات العمل على تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة الشبكات الثابتة لدعم احتياجات الأفراد والشركات