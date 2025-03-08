تحصين 133 ألف رأس من الأبقار والأغنام بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج ، أنه تم تحصين أكثر من 133 ألف رأس من الأبقار والأغنام حتى الآن خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي و مرض جدري الأغنام.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و علاء فاروق وزير الزراعة الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطربة وخلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام.

حيث نجحت المديرية ولأول مرة في تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق بتحصين ما يزيد عن 133 ألف رأس من الأبقار والأغنام بنسبة زيادة بلغت أكثر من 120% عن العام الماضي.

وأكد الدكتور أحمد حمدي أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية الثروة الحيوانية، التي تعد من أعمدة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية الحملات الدورية للتحصين للوقاية من الأمراض وحماية الماشية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر بالمحافظة.

حيث اعتمدت المديرية على خطة شاملة تضمنت تشكيل لجان من الأطباء والعاملين بجميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة، مضيفا أن الفرق الطبية حرصت على التحرك ميدانيًا من منزل إلى آخر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب الماشية، وتقديم خدمات التحصين بجودة وكفاءة، مشيرا إلى أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الإنسان، من خلال السيطرة على أي بؤر مرضية محتملة قبل انتشارها.

