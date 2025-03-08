اليوم العالمى للمرأة 2025.. نساء غزة يلدن فى عدم وجود مستشفيات وبدون مسكنات

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الموافق 8 مارس باليوم العالمى للمرأة، وبهذه المناسبة لا بد أن نساعد المرأة في غزة، وخصوصا أنها لا تجد الرعاية الصحية وتوفير المستلزمات الصحية او حتى أدوية تخفيف الألم عند الولادة.



النساء فى غزة يلدن بدون مسكنات للألم

وقالت المنظمة، إن رمضان يعلمنا أن نحمي ونرعى من هم في أمسّ الحاجة إلينا.



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النساء الحوال فى غزة يلدن في ظروف كارثية دون مستشفيات، ودون مسكنات للألم، ودون إمدادات أساسية.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على استعادة خدمات رعاية الأمهات، وتوفير المعدات الطبية المنقذة للحياة، وجعل الولادة أكثر أمانًا، لكن لا تزال آلاف الأمهات والمواليد يفتقرون إلى الرعاية التي يحتاجونها.