الصحة العالمية: نعمل على إجلاء المزيد من المرضى من غزة والدعم النفسى ضرورى

كتبت أمل علام

قال الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لـ منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى فى ختام الدورة الــ 71 للجنة الاقليمية لشرق المتوسط: "إننا ناقشنا أهمية الدعم النفسي فى أماكن الصراعات فى اجتماع الدورة الإقليمية"، موضحا أن كل الصراعات والنزاعات لها تاثير على القلق والخوف وتعاطى مواد الإدمان نتيجة فقدان الأحباء والأقارب.

وأضاف أنه تم عقد جلسات فى هذا الاجتماع عن أهمية دعم الصحة النفسية فى أماكن الصراعات، وأوصينا بضرورة دمج الصحة النفسية ضمن حالات الطوارىء الصحية.

من جانبها قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال ختام الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالدوحة، إن قطر استقبلت 900 مريض من غزة، وهناك فتاة مراهقة عانت من البتر، وشاب تعرض لكسر فى العمود الفقرى، وتم إنقاذ أرواحهما لأن إصابتهما كانت كبيرة، وعانى الشاب من شلل رباعى متعدد، موضحة أننا نعمل على إجلاء المزيد من المرضى من غزة لعلاجهم.

وأكدت أن شخصا آخر وقع أثناء هروبه من منزله خلال تدميره، حيث عانى من نزيف داخلى وتم علاجه، مشيرة إلى أن جميع المرضى الذين وصلوا إلى قطر وتم علاجهم دخلوا فى المدارس هناك، وتفاعلوا مع زملائهم وكونوا فريقا لكرة القدم ونعمل على إجلاء المزيد من المرضى من غزة.