الغرف السياحية: تواجد سياحى قوى للأقصر وأسوان وتفاؤل بمستقبل الساحل

كتب محمد أسعد

أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية المشاركة المصرية في بورصة السياحة الدولية بالعاصمة الألمانية برلين التي اختتمت أعمالها مؤخرا، مضيفا أن مشاركة مصر في دورة البورصة هذا العام شهدت العديد من النقاط الإيجابية وبما يتماشى مع كون بورصة برلين أكبر ملتقى سياحي عالمي يرسم خريطة السياحة الدولية بأكملها خلال العام التالي لانعقادها، موضحا أن في مقدمة تلك الإيجابيات الحضور المكثف بالبورصة للقطاع السياحي المصري بشقيه الرسمي والخاص، حيث ترأس وفد مصر بالبورصة وزير السياحة والآثار شريف فتحي بجانب حضور رفيع ومكثف للقطاع الخاص يتقدمه رؤساء الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف بجانب كبار المستثمرين السياحية المصريين.

وأشار الشاعر إلى أن الجناح المصري شهد لقاءات مكثفة بين كبار مستثمري السياحة الدوليين وشركائهم المصريين، تناولت تلك اللقاءات مناقشات مستفيضة حول مستقبل السياحة المصرية وتعاون الكيانات السياحية الدولية الكبيرة مع الشركات والفنادق والكيانات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد وجود إقبال كبير على زيارة مصر ليس من الجانب الألماني فقط وإنما من مختلف أسواق العالم خلال المرحلة المقبلة.

وكشف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن كبار منظمي الرحلات على مستوى العالم يتابعون باهتمام بالغ العديد من التطورات التي تشهدها مصر خاصة في مجال تطوير البنية التحتية والطرق والحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع قطاع السياحة والاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع والسعي إلى حل المعوقات أمامه، وأكد الشاعر ثقته في أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة استثمارية كبيرة في القطاع السياحي خاصة إذا ما تم تحويل التعاون الحالي بين الحكومة وخبراء وممثلي القطاع إلى قرارات فعلية على الارض.

‏كما أكد حسام الشاعر على أن الجناح المصري هذا العام تميز بتخصيص ركن كامل عن المتحف المصري الكبير، مما زاد مما زاد الإقبال على الجناح مضيفاً أن اللقاءات المصرية المختلفة في البورصة أكدت أن العالم يتابع باهتمام كبير أخبار المتحف المصري الكبير وينتظر بشغف افتتاحه رسمياً، كما كان هناك تواجد ايجابي ومبشر للساحل الشمالي بمقوماته السياحية الواعدة سواء في علي المستوي الرسمي أو في اللقاءات المهنية للقطاع الخاص مع كبار منظمي الرحلات الدوليين الذين أبدوا اهتماماً بوضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة الدولية.

وأضاف حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف أن الأقصر أسوان كان لهما تواجد مهم في البورصة من خلال إعلان السيد وزير السياحة والآثار عن الإعداد لحوافز مهمة لتشجيع زيارة المدينتين في الموسم الصيفي بجانب السياحة النيلية، حيث أشار الوزير في أكثر من لقاء إلى خطوات تطوير هذا المنتج السياحي الفريد والذي يميز السياحة المصرية.

وشدد حسام الشاعر، على أن مصر شاركت في بورصة برلين السياحية في 2025 بحملة جديدة تحت شعار«تنوع لا مثيل له»، حيث تم التركيز على إبراز التنوع السياحي في مصر والترويج للمقاصد السياحية المتعددة وجذب المزيد من السياح.