الطعمية بالجبنة الكيرى والبسطرمة.. أغرب وجبات السحور فى دمياط.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

إعداد وجبات السحور الغريبة، واحدة من الفنون المعتادة لدى أبناء دمياط، يستعد أبناء المحافظ، لتقديم أنواعا غريبة ومختلفة خلال شهر رمضان، ويعرض "اليوم السابع" أغرب أطباق السحور لدي أبناء دمياط.

في مدينة رأس البر قدم أحمد طاهر صاحب الـ29 عاما طبقا جديدا من الفلافل، ذلك بعد ادخال بعض الأضافات الأخرى، والذي بدأ الحديث قائلا:"اعتادنا في دمياط تقديم وجبات مختلفة على موائد السحور، أصبح هذا الأمر أحد طقوس الدمايطة للاحتفال بالشهر الكريم".

وتابع: " قدمنا هذا العام نوعا مختلفا من الفلافل بعد إضافة الجبنة الكيري وكذلك البسطرمة الأمر نجح بشكل كبير بين أبناء المحافظة"، مضيفا قائلا:"الفول والفلافل أحد الوجبات الرئيسية على السحور، الآن اصبح هناك أنواعا إضافية لها وغريبة في نفس الوقت لكنها تمكنت من جذب انتباه الجمهور في وقت قصير".

وأضاف:"حاولت بهذا الأمر تقديم وجبة سحور غريبة وبسعر مناسب، تلك المعادلة كانت أهم أهدافي، حاولت المشاركة في الاحتفال بشهر رمضان بين الأهالى بطريقة إيجابية وأري أنني نجحت في هذا".

اختتم حديثه قائلا:"الاحتفال بشهر رمضان ملئ بالطقوس والعادات التراثية، إعداد وجبات السحور الغربية باتت أحد طقوس أبناء دمياط لهذا ستكون يوما ما جزء من تراث دمياط للاحتفال في شهر رمضان".



وجبات سحور دمياط (1)



وجبات سحور دمياط (2)