الخارجية: تعليق إسرائيل المساعدات لغزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار

كتب محمد عبد العظيم

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، حدثت انفراجة نسبية في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث قامت مصر بإدخال أكثر من 5000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

وأضاف «خلاف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل علقت دخول المساعدات مجددًا، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن كونه خرقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر منع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين وقت الحروب والنزاعات.

وأشار خلاف إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا في بداية الشهر الجاري أدانت فيه هذه التصرفات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها لاستخدام التجويع كأداة ضغط.

وأضاف أن بيانات وزارة الخارجية تصيب نقاطًا جوهرية وتعبر عن الموقف الرسمي لمصر وتجسد أيضًا نبض الشارع المصري، بالإضافة إلى التأكيد على حرص مصر على توضيح مواقفها بشكل صريح في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.