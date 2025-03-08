متحدث الخارجية: خطة إعادة إعمار قطاع غزة تمتد لـ5 سنوات وتتضمن 3 مراحل

كتب ـ محمد عبد العظيم

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أهمية الاتصال بين الدكتور بدرعبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا الاتصال في إطار الاتصالات المكثفة والتحركات النشطة التي تجريها الدولة المصرية لدعم الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة على المستوي الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز": "مصر أعدت خطة شاملة فيما يخص قطاع غزة وعرضتها على القمة العربية بالقاهرة خلال الأسبوع الماضي من أجل اعتمادها من كل الدول العربية وبالتالي انتقلت من كونها خطة مصرية إلى خطة عربية".

وتابع متحدث وزارة الخارجية: "خطة إعادة إعمار قطاع غزة تعتمد على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وتشهد إجماعا عربيا كاملا.. وتمتد هذه الخطة على 5 سنوات وتتضمن 3 مراحل وفق توقيتات زمنية محددة حتي عام 2030"، مشددا على أن الخارجية تؤكد على ضرورة استكمال باقي مراحل وقف إطلاق النار داخل القطاع.