الأمم المتحدة: قيود الاحتلال تحرم المصلين الفلسطينيين من الوصول للمساجد فى رمضان

كتبت ـ هند المغربي

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن قيود الوصول تستمر في إعاقة حركة الأشخاص عبر الضفة الغربية، موضحا أنه في شهر رمضان الجاري، منعت القيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية الآلاف من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وأضاف المكتب الأممي، أن إغلاق حاجز تياسير منذ فبراير أدى إلى تقييد حركة أكثر من 60 ألف فلسطيني بين شمال وادي الأردن وبقية محافظة طوباس، كما تم تقييد الوصول إلى الأسواق وأماكن العمل والخدمات بشدة.

جاء ذلك من خلال تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بعد أن نشر فرقا لمراقبة تحركات الأشخاص عبر نقاط التفتيش لتحديد مخاطر الحماية المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين للعبور، مع الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر ضعفا، مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.