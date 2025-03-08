أخبار مصر.. السياحة تتوقع استقبال المتحف الكبير من 15 ألف زائر يوميا بعد الافتتاح

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها لقاء شريف فتحى وزير السياحة والآثار بالدكتور Tanaka Akihiko رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، لبحث تعزيز سبل التعاون المستقبلى فى مجال السياحة والآثار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين، والذى أثمر عن العديد من الإنجازات من بينها المتحف المصرى الكبير.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

السياحة: نتوقع استقبال المتحف الكبير من 13 لـ15 ألف زائر يوميا بعد افتتاحه

خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالدكتور Tanaka Akihiko رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، لبحث تعزيز سبل التعاون المستقبلى فى مجال السياحة والآثار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين، والذى أثمر عن العديد من الإنجازات من بينها المتحف المصرى الكبير.

11 يوما على نهاية الشتاء.. موعد بداية فصل الربيع رسمياً

11 يوما تفصلنا على نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وذلك بعد أن بدأ فصل الشتاء السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر 88 يوما و23 ساعة، إلى أن يحدث الاعتدال الربيعى معلنا بداية فصل الربيع رسميا يوم الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

"الأزهر للفتوى": الألعاب النارية والمفرقعات ترويع للآمنين وتعريض صحتهم للخطر

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أباحت الشريعة الإسلامية الفرح بمواسم الخير والأعياد، وإدخال السرور على الناس بالوسائل المشروعة التى لا تلحق ضررًا بالنفس أو بالغير، ولا تمس أمن المجتمع واستقراره.

وزارة الصحة: 100 ألف زيارة للمنصة الإلكترونية لعلاج الإدمان منذ إطلاقها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 100 ألف و897 زائرا للمنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك منذ إطلاقها فى مارس 2022 وحتى اليوم.

جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الإعدادى فى الجيزة

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور فى محافظة الجيزة، عن جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الإعدادي، إذ تنطلق الامتحانات غدًا الأحد 9 وتستمر حتى 16 مارس الجارى لطلاب صفوف النقل.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة

يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الإحصاء: 48.6 % من المصريين فى الداخل من الإناث بـ 52.2 مليون نسمة

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 8 /3/ 2025 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للمرأةالذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة.

الحلقة 10 من مسلسل الشرنقة على Watch it.. تعرف على موعد العرض

يعرض مسلسل الشرنقة الحلقة 10، على منصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

الخارجية: تعليق إسرائيل المساعدات لغزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى 19 يناير، حدثت انفراجة نسبية فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث قامت مصر بإدخال أكثر من 5000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

متحدث الخارجية: خطة إعمار غزة تشمل إزالة 50 مليون طن ركام بالمرحلة الأولى

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الخطة المصرية التى تم عرضها فى قمة القاهرة قبل أيام هى خطة متكاملة وتفصيلية، تضع تصورًا شاملاً للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وفق توقيتات زمنية محددة، مشيرا إلى أنها تمتد لخمس سنوات، تبدأ من عام 2025 وتنتهى فى عام 2030، وتستند أساسًا إلى بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه دون أى شكل من أشكال التهجير.

7 مصابين جراء قصف مسيرة إسرائيلية جرافة تقوم بإزالة ركام بيت حانون فى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 7 مصابين جراء قصف مسيرة إسرائيلية جرافة تقوم بإزالة الركام فى بيت حانون شمالى قطاع غزة.

شروط التقدم بالمدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسى 2026

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط التقدم بالمدارس الرسمية الدولية IPS، للعام الدراسى المقبل 2025-2026.



