350 متسابقا يشاركون فى مسابقة التحالف الوطنى للقرآن الكريم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء أسامة الإتربي، منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، أن مسابقة حفظ القرآن التي انطلقت اليوم في مختلف أنحاء المحافظة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل حفظة القرأن علي مستوي المحافظة، إذ بلغ عددهم 350 متسابقا من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية المختلفة، وهو ما يعكس ثقة الأهالي وأولياء الأمور في التحالف الوطني ونشاطاته المختلفة.

وأضاف الإتربي، أنه قد تم تقسيم المسابقة إلى ثلاثة مستويات رئيسية، وهم كالآتي المستوى الأول يشارك فيه الحافظون للقرآن الكريم كاملا ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، والمستوى الثاني يشارك فيه الذين أتموا حفظ نصف القران حتى سن 15 عاما، والمستوى الثالث مخصص للأطفال حتى سن 10 سنوات ممن تمكنوا من حفظ ربع القرآن.

وأوضح منسق عام التحالف بمحافظة كفر الشيخ، أن المسابقة لم تقتصر فقط على حفظة القرأن، بل أتاحت أيضا مجالا للمتسابقين في جمال الصوت والتلاوة، وذلك في خطوة جديدة لتشجيع الأصوات المصرية الرائعة التي أصبحت لها مكانة عالمية، وهنا قد قمنا بإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في المسابقة وتم مد السن حتى سن 30 عامًا للتنافس على لقب "أجمل صوت"، بهدف تشجيع المواهب الصوتية في قراءة القرآن الكريم بأسلوب مميز وأداء صحيح وفق أحكام التجويد، إذ أننا نستهدف اكتشاف المواهب المتميزة في الحفظ والتلاوة، وهو ما يعكس دور المؤسسات الأهلية في دعم القيم الدينية والثقافية في المجتمع.

وأوضح اللواء أسامة الإتربي، أن هذه المسابقة سوف يتم عقدها بشكل يومي في مختلف مراكز المحافظة ، وذلك حتى 11 مارس، لراحة المتسابقين بدلا من سفرهم من مكان لآخر من أجل الاختبارات فقمنا بالتواجد في مختلف المراكز لتوفير مشقة وعناء السفر والتنقلات عليهم، ولا سيما أولياء الأمور، وتضم لجنة التحكيم الموجودة بالمسابقة نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.



اجراء اختبارات في مسابقة القرآن الكريم للتحالف الوطني بكفر الشيخ



اجراء مسابقة للقرآن الكريم للتحالف الوطني



اجراء مسابقة للقرآن الكريم