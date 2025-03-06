اليوم السابع
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التحالف الوطني يتابع أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن وتوزيع وجبات على العمالة الموسمية

الخميس، 06 مارس 2025 04:22 م
التحالف الوطني يتابع أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن وتوزيع وجبات على العمالة الموسمية التحالف الوطنى
كتب محمد عبد الرازق

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تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسة الكاتب الخيرية تقوم بمتابعة أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن الكريم، وتوزيع وجبات جاهزة على العمالة الموسمية في شوارع محافظة البحيرة.

وقد شملت حملة التوزيع توزيع جزء من الوجبات في مقر المؤسسة، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التكافل الاجتماعي. وتعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع ودعم المواطنين خلال هذه الفترة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات التحالف الوطني للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتعزيز روح التعاون والتكافل في المجتمع.

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مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني
 
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 أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن الكريم






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