وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

كتبت آية دعبس

تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، نظمت "الوزارة "،بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة،مجموعة من الدورات التثقيفية، استهدفت توعية عدد من المسؤولين بمديريات العمل بالمحافظات، بأداب التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، تضمنت محاضرات عن اساسيات لغة الإشارة والتوعية بالقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة.

وبحسب بيان يهدف التعاون بين "الوزارة" و"المجلس" في هذا الشأن إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقه في سوق العمل، وبناء قدرات مقدمي الخدمة بوزارة العمل على التعامل،وإتاحة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ، لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقه لسوق العمل،وتفعيل الشراكة في ملتقيات التوظيف لتوفير الوظائف ودمجهم في سوق العمل،وكذلك توعية أصحاب الأعمال بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة في مواقع العمل والإنتاج.