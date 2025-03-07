وزارة الرى تعلن خريطة بأماكن زراعة الأرز ومساحتها

كتب أسماء نصار

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه يتم تحديد مناطق زراعة الأرز بمسميات ترع محددة، وإعداد كروكيات المساحات بالمحافظات بدقة، مشمولة ببيان الأسماء، و تسليمها لإدارات الرى وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعدما يتم الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى فى المحافظات.

وأوضح غانم، أنه سيتم زراعة الأرز فى مساحة 2000 فدان بالإسكندرية، والبحيرة 106 آلاف و650 فدانا، والغربية 40 ألفا و600 فدان، و كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان، والدقهلية 182 ألفا و550 فدانا، ودمياط 42 ألف فدان، والشرقية 127 ألفًا و850 فدان، والإسماعيلية ألفان و750 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان.

وأضاف غانم، أن أى مساحات يتم زراعة الأرز بها خارج الكروكيات تعد مخالفة، موضحاً أن وزارة الزراعة ستقوم بإرسال أسماء المخالفين، والمساحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن المساحة التى حددتها وزارة الرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى 9 محافظات.

أوضح أنه تم تحديد نوعية الأراضى التى يصرح بزراعة الأرز بها والتى تكون ذات ملوحة عالية ومستنقعات ومستوى الماء السطحى بها مرتفع "مطبلة"، لكن الأراضى المجاورة لنهر النيل، والتى تقع فى جنوب الدلتا أراضى جيدة ولا يصرح بزراعة الأرز بها، حيث أنها تصلح لزراعة محاصيل أخرى تعطى عائد أكبر من الأرز، مثل الذرة التى يتم استيرادها من الخارج لاستخدامها في الاعلاف وكذلك القطن يمكن زراعته.