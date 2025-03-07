وزارة الأوقاف تفتتح 36 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 36 مسجدًا اليوم الجمعة 7 من رمضان 1446 هـ‍/ 7 من مارس 2025 م، 33 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و3 مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 1162 مسجدًا، من بينها 803 مساجد إحلال وتجديد، و 359 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13243 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 238 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة الوادي الجديد:

إحلال وتجديد: مسجد السبط الكبير – مدينة الخارجة؛ مسجد الإمام الشافعي – مدينة الخارجة.

وفي محافظة دمياط:

إحلال وتجديد: مسجد الشهداء، كفر المنازلة – كفر سعد.

وفي محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد: مسجد عمر بن الخطاب، قرية ميت القائد – مركز العياط.

وفي محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد: مسجد الكبير، قرية ٦ أبو الهول – مركز صان الحجر؛ مسجد عزبة القاضي، عزبة عطية الشرقي – مركز ههيا؛ مسجد فاطمة الزهراء، قرية أولاد سيف – مركز بلبيس؛ مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، قرية الثابت، ميت ربيعة – مركز بلبيس؛ مسجد أبو موافي، قرية الدميين – مركز فاقوس.

وفي محافظة بني سويف:

إنشاء: المسجد الكبير، حي الأزهر، الحي الخامس، شرق النيل – بندر بني سويف.

وفي محافظة أسيوط:

إحلال وتجديد: مسجد عبد المجيد سعيد، قرية الحما – مركز منفلوط.

إنشاء: مسجد طارق بن زياد، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ مسجد عباد الرحمن، ترعة المحيط، قرية بني رافع – مركز منفلوط.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد: مسجد التوحيد، قرية الخبي– مركز الرياض؛ مسجد العياش الشرقي، قرية العياش- مركز بلطيم؛ مسجد جامع، قريةقومسيون– مركز مطوبس.

وفي محافظة سوهاج:

إنشاء: مسجد الغفور الرحيم، نجع العرب، قرية الغريزات– مركز المراغة؛ مسجد آل يوسف، منطقة الشيخ الشرقاوي، قرية إدفا- مركز سوهاج.

وفي محافظة البحيرة:

إحلال وتجديد: مسجد عبود التليتي، قرية البستان – مركز الدلنجات؛ مسجد الهداية، عزبة بولاد الصغرى، قرية أريمون – مركز المحمودية.

وفي محافظة مطروح:

إنشاء: مسجد بلال بن رباح، علم الروم – مطروح؛ مسجد أبو عبيدة بن الجراح، علم الروم – مطروح.

صيانة: مسجد عباد الرحمن، علم الروم – مطروح.

وفي محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد: مسجد الفار – مركز إبشواي؛ مسجد مدين، قرية أبو كساه – مركز إبشواي؛ مسجد وافي عبد العزيز، قرية أبو دنقاش، العجميين– مركز إبشواي؛ مسجد العزبة، قرية النصارية، العجميين – مركز إبشواي.

وفي محافظة أسوان:

إنشاء: مسجد التوحيد المحمدي، قرية الكنوز – مركز دراو؛ مسجد التقوى، الحاج زيدان، الرمادي بحري – مركز إدفو.

وفي محافظة المنيا:

إحلال وتجديد: مسجد أبو رشدان، قرية تندة– مركز ملوي؛ مسجد الشيخ سليمان الكسراوي – بندر بني مزار؛ مسجد الأهالي الكبير، قرية إتقا– مركز ملوي؛ مسجد النور المحمدي، قرية نزلة البدرمان– مركز دير مواس.

وفي محافظة الأقصر:

إنشاء: مسجد الروضة، شارع طراد النيل، الضبعية – القرنة.

وفي محافظة السويس:

صيانة: مسجد العلوي، تل القلزم – حي السويس.

وفي محافظة المنوفية:

صيانة: مسجد الغربي، قرية منشأة عصام – مركز شبين الكوم.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.