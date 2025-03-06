وزير الأوقاف يستقبل سفيرة النيجر لبحث تعزيز التعاون الدينى والثقافى بين البلدين

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفيرة نانا عائشة آنديا، سفيرة جمهورية النيجر بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الأوقاف عن ترحيبه بشقيقته السفيرة في بلدها الثاني، وعن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر والنيجر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع النيجر في المجالات الدينية والثقافية.



وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات نقل التجربة المصرية في نشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف.

من جانبها، أعربت السفيرة عن تقديرها وإعجابها ببرنامج «شموس أزهرية في سماء العالم»، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وتباحثت مع الوزير في شئون الطلاب النيجريين في مصر وسبل التوسع في التعاون العلمي والديني والتدريبي بين البلدين. كما أعربت السفيرة عن تقديرها الكامل لمصر -قيادةً وأزهرًا وشعبًا- لما تبديه من اهتمام قوي بإفريقيا عمومًا وبالنيجر خصوصًا، معربةً عن أملها في الارتقاء بمستويات التعاون إلى مستويات أرحب، وعن تضامنها وتضامن بلادها القوي مع موقف مصر الشريف ومساعيها الصادقة نحو إحلال السلام والاستقرار في عموم المنطقة، خصوصًا في القضية الفلسطينية؛ موكدةً تأييد بلادها لموقف مصر والدول العربية الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

حضر اللقاء كلٌ من: الدكتور طارق عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لـ وزارة الأوقاف.

في ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتواصل المشترك من خلال تنظيم ندوات علمية ومؤتمرات دولية، وتبادل الزيارات بين العلماء والباحثين، وإصدار مؤلفات مشتركة لتعزيز الوعي الديني والثقافي في كلا البلدين.