نقيب المهندسين: زيادة معاش أسرة المهندس المتوفى بقيمة 110%

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن اكتمال انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، ، وذلك لاكتمال النصاب القانونى تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.



وقال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة تحمل على مسؤليتها الحفاظ على المهنة وأن العام الماضى كان ملىء بالتحديات ولكننا حققنا انجازات ملموسة على ارض الواقع ومازلنا نواصل العمل من اجل مهندسي مصر فهى بيتهم تدافع عن حقوقهم وفى هذا الشأن اكد للجميع مازال لدينا اصرار على اخذ حقوقنا لما حدث فى جمعية 30 مايو وان التحقيقات مازالت سارية .

واضاف: طالما كانت النقابة الاستشارى الأول للدولة، وعملنا على إعادة دورها بعد أن سلب منها فى فترة سابقة كما أنها لها دور قومى فى دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوقوف فى وجه مخططات التهجير وانطلاقا من دورنا شكلنا لجنة لإعادة إعمار غزة، وذلك لدعم الجهود المصرية والقيادة السياسية سنواصل جهودنا بكل السبل المتاحة.

واشار النبراوى، إلى أن النقابة تواصل إصلاح منظومة التعليم الهندسي إيمانا بمشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى راسها طوابير البطالة بين المهندسبن مؤكدا انه لن يسمح بدخول خريجين غير مؤهلين والاهتمام بهذا الملف ينظر اليه بقضية المقاومة منذ عام 2014 واعلم ان هذا الملف شائك ويحتاج الى الكثير من الجهود

واوضح التبراوى ان ميزانية هذا العام اثبتت إمكانية زبادة المعاش 400 جنية لأول مرة فى تاريخ النقابة كما قررنا زيادة معاش أسرة المهندس المتوفى بقيمة 110% كما ننظر الى أهمية زيادة موارد واستثمارات النقابة فى الاعوام المقبلة

واكد ان النقابة ستتسلم 83 وحدة بقرية ريماس لتكون مصيفا للمهندسين والباقى سيطرح للبيع لصالح صندوق المعاشات كما ان هناك توسعات بمشروع العبور كما حرصنا على اضافة اصول جديدة للنقابة والنقابات الفرعية وكافة النوادى لتقديم خدمات مميزة للمهندسين والانتهاء من عمليات التطوير بنقابتى الاسماعيلية واسوان .

وأكد أن النقابة بذلت جهود من أجل تعديل قانون النقابة من خلال التواصل مع الجهات المعنية وتلقينا ردود جاده للتعديل من خلال مجلس النواب، كما أكد إلتزام النقابة بتقديم أفضل الخدمات الصحية من خلال رفع سقف التغطية الى 45 ألف جنية، واقترح تدعيم صندوق المعاشات بمبلغ ٢٠ مليون ويخصص منها 10 مليون لصالح الامراض الخطيرة كما تفاوضنا مع معامل التحاليل للوصول الى افضل سعر .

واستطر: كما اهتممنا بفتح مزيد من معامل التدريب لشباب الخريجبن كما اطلقنا اكبر مشروع تدريبي فى تاريخ النقابة لتدريب 10 الاف مهندس لفتح افاق جديدة فى سوق العمل.



جانب من الجمعية العمومية



الجمعية العمومية