مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-3-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 7-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 م

موعد صلاة العصر 27: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:15 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 12:11 م

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:23 م

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:48 م

وقت صلاة العشاء 7:02 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:08 م