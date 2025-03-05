مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-3-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 5-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 م

موعد صلاة العصر 27: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:56 صموعد صلاة الظهر 12:12 مموعد صلاة العصر 3:31 مموعد صلاة المغرب 6:01 مموعد صلاة العشاء 7:18 موقت صلاة الفجر 4:47 صموعد صلاة الظهر 12:03 مموعد صلاة العصر 3:22 مموعد صلاة المغرب 5:53 مموعد صلاة العشاء 7:09 م

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:46 م

وقت صلاة العشاء 7:01 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م