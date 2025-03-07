من مطبخك.. إزاى تحضرى الزبادى في البيت عشان تحصدى كل فوايده

كتبت مروة هريدى

في شهر رمضان، يصبح تناول الزبادى عنصرًا أساسيًا خاصة في السحور من أجل الحصول على الترطيب المناسب خاصة خلال ساعات الصيام، ويميل معظمنا إلى تناول الزبادى خاصة المصنوع في المنزل طازج ولذيذ، وخالٍ من المواد الحافظة والمواد المضافة، ولكن إحدى مشكلات الزبادي المصنوع في المنزل هي أنه قد يكون من الصعب نسبيًا تحقيق الملمس والقوام المثاليين، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 نصائح فعالة للمساعدة في إعداد زبادى صحى فى المنزل.

فيما يلى.. 5 نصائح لإعداد زبادى صحى فى المنزل على مائدة سحورك فى رمضان:

استخدم حليبًا عالي الجودة للحصول على أفضل نتيجة

يُفضل استخدم الحليب كامل الدسم، حيث سيمنح الزبادى قوامًا كريميًا وغنيًا بالمغذيات، وتجنب الحليب المبستر للغاية لأنه قد يتداخل مع عملية التخمير للزبادى، فقط احرصِ على غلى الحليب واتركه ليبرد إلى درجة الحرارة المناسبة قبل إضافة كوب الزبادى الذى ستصنعين منه الزبادى فى المنزل.

حافظ على درجة الحرارة المناسبة

لصناعة الزبادى بطريقة صحيحة فى المنزل يجب الحفاظ على بيئة دافئة، حيث يجب أن تكون درجة حرارة الحليب حوالي 110 درجة فهرنهايت (43 درجة مئوية) قبل إضافة كوب الزبادى، فإذا كان ساخنًا جدًا، فقد يقتل البكتيريا، وإذا كان باردًا جدًا، فقد تكون عملية التخمير بطيئة أو غير فعالة.

اتركه يتخمر فى مكان دافئ

بمجرد خلط كوب الزبادى مع الحليب، قم بتغطيته جيدًا واترك الزبادى في مكان دافئ لا يتعرض إلى تيارات الهواء الجاف، ولا تقلبه أو تحركه أثناء عملية التجهيز، لأن هذا سيتسبب في نشاط بكتيري ويؤدي إلى قوام سائل.

احتفظ به دافئًا أثناء التخمير

قم بتخزين حاوية الزبادي في مكان دافئ، مثل الفرن من أجل الحصول على التخمير المناسب، مع العلم أن الوقت المثالي للتخمير هو ما بين 6 إلى 10 ساعات حسب درجة حرارة الغرفة.

قم بتبريده ليصبح أكثر تماسكًا

بمجرد أن يتماسك الزبادي، ضعه في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل لتعزيز السُمك والمذاق، كما يوقف التخزين البارد أيضًا عملية التخمير حتى لا يكون الزبادي حامضًا بشكل مفرط.