دراسة: الحليب كامل الدسم يمكن أن يجعل عقلك يشيخ بشكل أسرع

كتبت إيناس البنا

قلة من الناس يعترفون بوقوعهم في حالة حب حليب- سواء كان ذلك بلمسة حلوة أو بخلاطات الحليب المحلى، لم يدركوا كيف أن شرب كأسين طويلين من هذا المشروب الغني بالكالسيوم يمكن أن يقوي العظام بمرور الوقت.

ومع ذلك، وفقًا لدراسة جديدة، هناك نوع واحد من الحليب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من حيث الصحة الإدراكية ويجعل المخ يشيخ بشكل أسرع من المعتاد.

كيف يمكن للحليب تسريع الشيخوخة؟



نُشرت الدراسة في مجلة Molecular Nutrition & Food Research ، حيث حللت الدراسة 4668 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 55 و 75 عامًا ممن شاركوا المعلومات المتعلقة بنظامهم الغذائي الحالي أثناء خضوعهم لاختبارات نفسية عصبية للتأكد من خط الأساس، كان المشاركون أيضًا معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وبعد عامين أجرى الفحص مرة أخرى وتبين أن نسبة الإصابة بالتدهور المعرفي ارتفعت، وحدثت في الذين يشربون بانتظام الحليب كامل الدسم، على الرغم من أنه سابق لأوانه، يقول الخبراء إن أهم ما تم التوصل إليه من الدراسة هو أن هذه النتائج لا ينبغي اعتبارها نهائية وأن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الصحة.

هل استهلاك منتجات الألبان عالية الدسم سبب في التدهور المعرفي؟



إذا كانت منتجات الألبان عالية الدسم مرتبطة بالتدهور المعرفي ، فلا يمكن اعتبار ذلك سببًا لذلك، يحب الكثير من الناس تناول الكثير من السكر أو المحليات الصناعية الأخرى مع منتجات الألبان - مثل الآيس كريم أو حتى الحلويات القائمة على منتجات الألبان - وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتقليل الحساسية للأنسولين والتأثير على الصحة الإدراكية أيضًا.

بالنسبة لأولئك الذين يشربون الحليب كامل الدسم ، يوصى بتناول كميات معتدلة من نفس الشيء مع الاعتماد أيضًا على منتجات الألبان المخمرة والبروبيوتيك مثل الزبادي .