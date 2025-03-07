اليوم السابع
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مقرأة للواعظات ومجلس للصلاة على النبي بأوقاف الدقهلية

الجمعة، 07 مارس 2025 04:40 م
مقرأة للواعظات ومجلس للصلاة على النبي بأوقاف الدقهلية مقرأة للواعظات
الدقهلية - سارة الباز

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تم عقد مقرأة الواعظات ومجلس الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم الجمعة، بمسجد عمر عدلي بمدينة أجا، وذلك ضمن قافلة الواعظات لمدينة أجا، وتم توزيع الواعظات على المساجد، وأداء درس تناول "عبادة الصيام وترسيخ مقام الإحسان"، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وبمتابعة من الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

يذكر أن الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية قد قام خلال الأسبوع الماضي بعمل اجتماع مع مديري الإدارات الفرعية، وخلال الاجتماع أكد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور أسامة الأزهري، التي أكد فيها على ضرورة تطبيق مدونة السلوك الوظيفي والانضباط الإداريين، وذلك ب:
- متابعة تعليمات الوزارة وسرعة إنجار العمل
- ⁠متابعة الأنشطة الدعوية متابعة جيدة
- ⁠متابعة الملحقات الشاغرة والمرور الدوري عليها
- ⁠الإهتمام بنظافة المساجد داخلياً وخارجياً وتهيئتها للسادة الرواد وضيوف الرحمن
- ⁠ متابعة تحديث البيانات لجميع العاملين بصفة مستمرة
- ⁠تكثيف المرور علي المساجد
- ⁠ضرورة متابعة تأمين الوصلات الكهربائية والتاكيد عليها
- حثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المديرية في مختلف المجالات.

 







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مقرأة للواعظات

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