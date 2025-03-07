مسلسل الشرنقة.. كيف تتخطى مشاعر الفقد التي مر بها أحمد داود؟

كتبت مروة محمود الياس

يعرض مسلسل الشرنقة على منصة Watch it الرقمية أحدث إنتاجاتها الأصلية، ضمن مسلسلات رمضان 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

قصة مسلسل الشرنقة

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في أحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تمامًا.

ظهر أحمد داود وهو يجسد مشاعر الفقد والحزن الشديدة بعد زيارة منزله القديم وتذكر كل الأحداث المتعلقة بعزاء ابنه.

نصائح

تلك المشاعر المتعلقة بالفقد، لابد لك من التعامل معها بشكل سليم، بشكل نفسي واضح وداعم، ويوضح تقرير نشر في موقع ريكفري فيليدج المعني بالصحة النفسية والعقلية، أن الحزن تجربة صعبة يجب التعامل معها بالذكاء.

تحدث عن من تحب لأنها أول طرق الشفاء وتذكره جيدًا، الاعتراف بمشاعر الحزن القوية ومشاعر الانزعاج ولا تتجنب أو تهرب من هذه المشاعر الشديدة لأن التجنب لا يجدي نفعًا بل إن التعامل مع المك أمر يساعد على شفائك.

اعتني بنفسك جيدًا في فترة الحزن لأن العناية بالذات تقل في تلك الفترات، حاول الاهتمام بطعامك وشرابك ونومك وتجاربك جميعها.

حافظ على نظام غذائي جيد ومتوازن لأن تناول الطعام الصحي يقي من مشاكل الاكتئاب والقلق والأعراض الجسدية للحزن وانخفاض الشهية وغيرها من الأعراض الجسدية التي تظهر مع الحزن وتناول كميات جيدة من الفيتامينات والمعادن ولا تسرف في السكريات وغيرها من الأطعمة غير الصحية، حاول إدراج الأطعمة التي تقاوم الاكتئاب وغيره.

تقبل واقعك الجديد ولا تهرب منه، تقبله بكل ما فيه تحرك ومارس أنشطة رياضية وأنشطة بدنية على أكمل وجه لأن الصحة الجسدية وممارسة التمارين الرياضية تحسن من القلب والأوعية الدموية وتحسن الأندورفين في الدماغ مما يعزز من الرفاهية، كما أن التمارين الرياضية إذا أدرجتها في روتينك اليومي كانت مفيدة بشكل كبير في علاج الاكتئاب والحزن.

ادخل في أنشطة اجتماعية بدنية ورياضية لتشتيط الانتباه وطريقة جيدة جدًا للتعامل مع المشاعر الصعبة، لا يمكنك التحكم في الحزن والحزن خارج السيطرة فلا تجعل هذا الأمر يشعرك بالانزعاج.

تواصل مع الآخرين الذين عانوا من مشاكل تخص الحزن والفقد من قبل، اطلب المساعدة خاصة من المختصين الذين يساعدون في مثل تلك الأحداث، واطلب المساعدة أيضًا من المقربين.

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