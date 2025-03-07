مؤسسة دولية: الضفة الغربية تتعرض لتدمير إسرائيلي مُمنهج لزيادة الاستيطان

ا ش ا

أكد مدير مؤسسة أكشن إيد بفلسطين جميل سوالمة أن الضفة الغربية تتعرض لتدمير ممنهج؛ لتنفيذ مخطط إسرائيلي للتهجير القسري وضم الأراضي وزيادة عدد المستوطنين .

وقال سوالمة - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الجمعة/ - إننا "نرى العمليات العسكرية الإسرائيلية تركز على شمال الضفة الغربية والتي قد أدت إلى إعاقة سبل الحياة لملايين الفلسطينيين الذين يسكنون في شمال الضفة الغربية وأدت إلى تهجير ما يزيد عن أربعين ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة وخلق وضع أمني جديد يمنع عودة هؤلاء النازحين لبيوتهم" .

وأضاف أن هناك تدمير ممنهج للبنية التحتية بما يشمل شبكات الطرق والمياه والمجاري والاتصالات والكهرباء ما يجعل حياة الفلسطينيين في تلك المناطق شبه مستحيلة، فضلًا عن إعاقة حركة الحياة للمواطنين على مدى الضفة من شمالها إلى جنوبها، مما يؤدي إلى إعاقة العجلة الاقتصادية وتدمير سلاسل الإنتاج التي يعتمد عليها المجتمع الفلسطينيين حاليًا .

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أقام أكثر 900 حاجز وبوابة جديدة في الضفة الغربية بهدف إعاقة حركة المواطنين وتصعيب حياتهم بشكل أساسي، وذلك يأتي ضمن برنامج سياسي للحكومة الإسرائيلية الحالية وبمباركة من الإدارة الأمريكية وصمت من المجتمع الدولي.

دعا إلى تضافر الجهود الدبلوماسية والسياسية لمنع إسرائيل من غلق وتقييد عمل وكالة الأونروا مما يعطي إشارة سيئة لباقي حكومات العالم حول عمل وكالات الأمم المتحدة المختلفة .