قلبي ومفتاحه.. فوائد نفسية لزواج كبار السن على طريقة شناوي وأم أسعد

كتبت مروة محمود الياس

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في مشهد ثري ظهر أشرف عبد الباقي بشخصية الشناوي وهو يعقد قرانه على عايدة رياض بشخصية أم أسعد، فما هي فوائد الزواج لكبار السن؟!

أجاب تقرير نشر في موقع سيكولوجي تو داى المعني بالصحة النفسية والعقلية، مؤكدًا أن التقدم في العمر لا يمنع الزواج ولا يمنع النجاح في روابط الزواج على الإطلاق كما يعتقد البعض بل على العكس، فهناك فوائد نفسية وعقلية وجسدية للزواج في العمر المتقدم:

عند التقدم في العمر يفقد المتقاعدون العلاقات الاجتماعية تدريجيًا، وبالتالي فإن علاقة الزواج تعزز من علاقتهم الاجتماعية وتحسن من تفاعلهم مع المجتمع.

تخلص من الشعور بالوحدة وتقيهم الإصابة بالآثار الجانبية للوحدة بعد مغادرة أبنائهم المنازل للزواج وغيره، وبالتالي تقيهم من مشاكل العزلة والاكتئاب النفسي.

تعزيز الصحة في سن الشيخوخة وفقًا للدراسات.

تقليل حدة التوتر الناتج عن الشعور بالوحدة والعزلة.

تعزيز الصحة البدنية وفقًا للباحثين.

تبادل الهموم والمسؤوليات يخفف من القلق النفسي لدى كل طرف من أطراف الزواج.

تخفيف التوتر يحد من مشاكل الصحة البدنية والنفسية وتقليل الضغوط على الشريكين.

الدعم العاطفي والنفسي المتبادل لدى كبار السن يحسن من صحتهم النفسية والبدنية ويشعرهم بالرفاهية.

يصبحون أكثر سعادة وأقل شعورًا بالحزن والكآبة والضغط النفسي.

الالتزام بخطط غذائية وبدنية معًا مما يعزز من الصحة الجسدية بشكل عام.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع "لايف أباوت" أن زواج كبار السن غالبًا ما يكون خاليًا من الضغوط، وبالتالي تكون مستويات الرفاهية الصحية والنفسية فيه كبيرة وإيجابية.

نسب الشعور بالسعادة والهدوء النفسي في الزواج بعد الـ 50 أمر محتمل وكبير وفقًا للتقرير.

مشاركة الحياة في هذا العمر يعزز من الدعم النفسي ويحسن من الصحة العامة ومواجهة تدهور الصحة بشكل واضح.

تقليل الأفكار السلبية تجاه وهم الشيخوخة والتقدم في العمر.

تعزيز روح المشاركة والدعم النفسي والعاطفي والعقلي.

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