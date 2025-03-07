اليوم السابع
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فيديو لجندي إسرائيلي أسير بغزة: لن تعيدونا بعمل عسكرى.. الصفقة الطريق الوحيد

الجمعة، 07 مارس 2025 04:43 م
فيديو لجندي إسرائيلي أسير بغزة: لن تعيدونا بعمل عسكرى.. الصفقة الطريق الوحيد الأسير متان أنجرست
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت كتائب القسام اليوم الجمعة، فيديو ظهر فيها الجندي الإسرائيلي الأسير "متان أنجرست" في قطاع غزة ، بعنوان: "الطريق الوحيد لإعادتنا هي صفقة التبادل والانتقال للمرحلة الثانية".


ووجه " أنجرست" رسالة إلى حكومة الاحتلال بقيادة بنامين نتنياهو، توسل فيها أن تمضي في إكمال مراحل الصفقة، كما توسل ترامب من أجل الضغط على نتنياهو وحكومة الاحتلال.


وأكد أن حكومة الاحتلال لن تنجح في إعادة الأسرى إلى "تل أبيب" بالعمليات العسكرية، مضيفا: أطلقوا سراح كل الأسرى من أجل إعادة جميع المختطفين، وأنهوا هذه القصة".

الأسير
الأسير متان أنجرست
 

 







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