فيديو لجندي إسرائيلي أسير بغزة: لن تعيدونا بعمل عسكرى.. الصفقة الطريق الوحيد

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت كتائب القسام اليوم الجمعة، فيديو ظهر فيها الجندي الإسرائيلي الأسير "متان أنجرست" في قطاع غزة ، بعنوان: "الطريق الوحيد لإعادتنا هي صفقة التبادل والانتقال للمرحلة الثانية".



ووجه " أنجرست" رسالة إلى حكومة الاحتلال بقيادة بنامين نتنياهو، توسل فيها أن تمضي في إكمال مراحل الصفقة، كما توسل ترامب من أجل الضغط على نتنياهو وحكومة الاحتلال.



وأكد أن حكومة الاحتلال لن تنجح في إعادة الأسرى إلى "تل أبيب" بالعمليات العسكرية، مضيفا: أطلقوا سراح كل الأسرى من أجل إعادة جميع المختطفين، وأنهوا هذه القصة".