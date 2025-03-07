طقس الغد .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة والصغرى بالقاهرة 12 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.