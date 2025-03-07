ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية ومبيدات محظور تداولها بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة تموينية شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط أسمدة مجهولة المصدر، ودقيق مدعم، ومبيدات زراعية محظور تداولها، ومنظفات منتهية الصلاحية، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ومدير إدارة الرقابة، عبدالمقصود رجب.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بمتابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذ حملات تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية، للتأكد من جودة السلع المعروضة والالتزام بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح لجمهور المستهلكين.

وأكد الهابط، أنه جرى ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمجاز الشرقى، وضبط 2650 كجم دقيق مجهول المصدر بقرية 12، وضبط 86 كجم منظفات منتهية الصلاحية، وضبط 101 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها، وضبط 25 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار لمحلات سوبر ماركت.