ضبط 17 ألف قطعة ألعاب نارية بحملات تموينية مكبرة في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، من ضبط حوالى 17 ألفًا قطعة ألعاب نارية بدائرة المحافظة، عبارة عن 1400 عبوة صاروخ مختلفة الأحجام و25 كيس بومب"، وذلك خلال مجموعة حملات مكبرة شنتها المديرية بالإدارات المختلفة التابعة لها والمنتشرة بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن الحملات تمت فى المراكز الأتية "كوم أشفين بقليوب - بندر قها - بندر شبين القناطر - كفر شكر - الخرقانية بالقناطر الخيرية"، والمحظور تداولها أو بيعها لخطورتها على أروح المواطنين خصوصا الأطفال جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمكافحة ظاهرة تداول الألعاب النارية التي تشكل خطرا داهما علي المواطنين.

وتابعت أنه تمت بناء على تعليمات المهندس حلمى الزهرى وكيل الوزارة مدير المديرية، بتشكيل حملات مكبرة بالتنسيق والاشتراك مع إدارة مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية والمفتشين بالإدارات الفرعية، وتم تحرير محاضر وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



الألعاب النارية المضبوطة



البومب والصواريخ



جانب من المضبوطات



خلال الحملات