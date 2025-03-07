اليوم السابع
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ضبط 157 ألف قطعة ألعاب نارية فى حملة بساقلته سوهاج

الجمعة، 07 مارس 2025 01:18 ص
ضبط 157 ألف قطعة ألعاب نارية فى حملة بساقلته سوهاج ألعاب نارية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية في حملة تم تنفيذها بدائرة مركز شرطة ساقلته، حيث تم ضبط صواريخ وبومب وشماريخ داخل مكتبه بدائرة المركز.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير امن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق بلاغا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بتنفيذ حملة مكبرة وضبط كمية من الألعاب النارية قبل بيعها.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز ساقلته من ضبط المدعو الجارحي ث ع م 46 سنة حاصل علي دبلوم تجارة وصاحب مكتبة، ومقيم دائرة المركز والسابق إتهامه فـي قضية " إحراز مفرقعات " وقيامه بالإتجار فـي الألعاب النارية وضبط بحوزته 150 ألف صاروخ ألعاب نارية، و7160 قطعة بومب ، و200 شمروخ، و 30 صاروخ دخان.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 







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