ضبط 800 قطعة من الألعاب النارية والمفرقعات فى حملة تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أنه جرى ضبط 500 قطعة ألعاب نارية ومفرقعات بمحل ألعاب أطفال، و300 قطعة ألعاب نارية بمحل أدوات مكتبية، خلال حملة رقابية موسعة، نفذتها إدارة التموين بالتعاون مع الأجهزة مجلس مدينة دسوق، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع انتشار المواد الخطرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، بإشراف عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الحملات مستمرة بلا تهاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالألعاب النارية، بكافة أنحاء المحافظة مشددًا على أنه لن يسمح بتحويل فرحة المواطنين إلى كارثة بسبب الاستخدام العشوائي للمفرقعات، خاصة بين الأطفال والشباب، وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لملاحقة المخالفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضبط الأسواق وتحقيق الردع العام.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الألعاب النارية ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، لما تسببه من إصابات خطيرة وحرائق، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على البيئة والأمن العام. ووجه إدارات التموين بالمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم تسرب هذه المواد الخطرة إلى الأسواق، والتعامل بكل حزم مع المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الألعاب النارية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة لن تدخر جهدًا في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة لحماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تهدد السلامة العامة، وتجسد التزام تطبيق القانون بكل حزم لضمان بيئة آمنة ومستقرة.