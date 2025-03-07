(س و ج) عن زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

كتب ـ هانى الحوتى

رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أسباب هذا القرار.

س- ما هو سبب زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر؟

ج- بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها.

كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعمًا لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

س- ما الهدف من القرار؟

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

خاصة وأن التأمين متناهي الصغر يعد خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

س- وهل هذه هى المرة الأولى لزيادة الحد الأقصى؟

ج- سبق أن رفعت هيئة الرقابة المالية، الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

س- وكم تبلغ قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

ج- بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024 مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة بـ3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.