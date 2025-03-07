اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025.. فى البنك التجارى بـ50.62 جنيه

الجمعة، 07 مارس 2025 10:00 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025.. فى البنك التجارى بـ50.62 جنيه الدولار اليوم

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يحرص اليوم السابع على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار، وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025، فى البنك المركزي 50.64 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع.

ويقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

 

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء
50.73  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51  جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى

50.71 جنيه للشراء.

50.81 جنيه للبيع.







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