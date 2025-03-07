لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025

ينشر اليوم السابع سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث، حيث يشهد سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات بالبنوك الرئيسية، وخاصة بنكي الأهلي ومصر.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.