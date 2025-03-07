جامعة القاهرة: فوز الدكتورة أمنية عبدالرحمن بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجائزة (ICO-ICTP) العالمية

محمد صبحى

أعلن المركز الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) واللجنة الدولية للبصريات (ICO) منح جائزة غاليانو ديناردو (ICO-ICTP Gallieno Denardo Award) للعالمة المصرية دكتورة أمنية حمدى عبد الرحمن نعمة الله الاستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر الهندسية بالمعهد القومي لعلوم الليزر - جامعة القاهرة لعام 2025.

وهنأ الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة الدكتورة أمنية حمدي بحصولها على هذه الجائزة العالمية، في إنجاز يُعد الأول من نوعه لأحد شباب العلماء والباحثين من مصر منذ إقرار الجائزة في عام 2000، وموجهًا الشكر لها ولجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة القاهرة، الذين يواصلون إعلاء اسم الجامعة عالميًا من خلال أبحاثهم المتميزة وإسهاماتهم العلمية الرائدة.

وأضاف رئيس الجامعة أن فوز الدكتورة أمنية حمدي بهذه الجائزة العالمية هو تكريم لمسيرتها العلمية المتميزة، وتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه جامعة القاهرة في دعم العلماء وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز المتميز يعكس ريادة الجامعة العريقة في البحث العلمي، ويدل على قدرة علمائها وباحثيها على المنافسة عالميًا، وتحقيق إنجازات بارزة في مختلف المجالات العلمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة جالة محمود عميد المعهد القومي لعلوم الليزر إن الدكتورة أمنية حمدى قامت بنشر العديد من الابحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية مرموقة وذات معامل تاثير عال، وتشرف على العديد من الرسائل العلمية ذات المخرجات العلمية المتميزة علاوة على الاشراف على عدد من مشروعات التخرج لطلاب الهندسة الطبية والتي نتج عنها نشر دولي. كذلك تشارك في العديد من المؤتمرات العالمية التي تسهم في عرض ما توصل إليه البحث العلمي في مجال تطبيقات الليزر في الهندسة الطبية.

وأضافت عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر أن د.أمنية حمدى سبق لها الحصول على العديد من الجوائز،منها: جائزة جامعة القاهرة التشجيعية فى العلوم الهندسية للعام 2022 وجائزة أفضل ملصق فى مدرسة البحث العملي في الأنظمة المعقدة (Hands-On Research in Complex Systems School) من المركز الدولى للفيزياء (ICTP) عام 2018.