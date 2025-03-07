بعد حالة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف أخر تفاصيل فرص الأمطار حتى نهاية اليوم

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد الساعات الماضية وتعرضت خلالها البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وصلت القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

ويشهد اليوم الجمعة 7 مارس 2025 الموافق 7 رمضان، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.