انقطاع عام للكهرباء في محافظة اللاذقية السورية بسبب الاشتباكات المسلحة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت محافظة اللاذقية السورية، فصل عام للكهرباء في معظم أرجاء المحافظة بسبب حدوث انقطاع في خط الـ 230 ك.ف (توتر عالي) المغذي للاذقية، بسبب الأعمال التخريبية الناتجة عن العمليات الإرهابية التي نفذتها فلول النظام السوري السابق.

وبدأت القوات السورية، اقتحام مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات ومصفحات، وذلك لملاحقة عناصر من جيش نظام بشار الأسد، عقب سيطرتهم على عدة قرى وبلدات في الساحل السوري.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود قوات وزارتي الدفاع والداخلية لاحتواء التصعيد الأمني المتزايد في مناطق الساحل السوري، والتصدي للتهديدات التي تشكلها تلك العناصر.