الطقس اليوم الجمعة 7-3-2025 بجنوب سيناء.. الصغرى بسانت كاترين 3 درجات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة 7_3_2025 طقس دافي نهارا بارد ليلا الرياح نشطة 26 كيلو فى الساعة والسحب غيوم فرص الأمطار خفيفة ورعاية احيانا

وتشهد حركة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شماليه غربية وارتفاع الموج2:25:15 حالة البحر مضطرب

درجات الحرارة في مدن المحافظة كالآتي:

سانت كاترين العظمى: 15 الصغرى : 03

راس سدر العظمي 20 الصغرى 12

طور سيناء العظمى 20 الصغرى 14

شرم الشيخ العظمي 24الصغرى 17

طابا العظمى 18 الصغرى 10

ومن المتوقع ،الهيئه العامه الأرصاد الجوية اليوم الجمعة 7_3_2025طقس أجواء معتدلة اليوم الجمعة ومع تحرك المنخفض العلوي شرقا أصبحت سيناء تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة التي قد تصل إلى حد السيول علي المناطق التي تسمح بتكونها

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء