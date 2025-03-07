الصين تدعم خطة مصر لإعمار غزة.. وتؤكد تغيير وضع القطاع بالقوة لن يجلب السلام

وكالات الأنباء

أعلنت الصين، الجمعة، أنها تدعم خطة استعادة السلام وإعمار قطاع غزة، التى اقترحتها مصر ودول عربية أخرى.

وقال وزير الخارجية الصينى وانج يى خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الجارية، إن "غزة أرض تنتمي إلى الشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".

وأكد الوزير، أن "تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب السلام، بل سيسبب فوضى جديدة"، بحسب تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ودعا إلى بذل الجهود من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتعزيز المساعدات الإنسانية، والالتزام بمبدأ "حكم فلسطين للفلسطينيين"، والمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وأشار وانج، إلى أن القضية الفلسطينية كانت دائما في صميم قضايا الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز بشكل أكبر على حل الدولتين، وتقديم المزيد من الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن "جميع الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى الالتزام بإعلان بكين لتحقيق الوحدة وتعزيز قوتها الذاتية، كما يجب على جميع الأطراف في الشرق الأوسط تجاوز الخلافات لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، بينما على المجتمع الدولي بناء توافق وتعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل".

وختم الوزير حديثه قائلا: "سنواصل السعي بثبات لتحقيق العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط".