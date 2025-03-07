السيطرة على حريق فى ورشة قطع غيار ومحل بقالة بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في الساعات الأولى اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق داخل ورشة لقطع غيار الدراجات النارية، ومحل بقالة بجوار محكمة إسنا في منطقة دويح، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمركز ومدينة إسنا، بلاغاً من الأهالى يفيد بنشوب حريق في ورشة لقطع غيار الدراجات النارية، ومحل بقالة بجوار محكمة إسنا في منطقة دويح، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء وسيارتى إسعاف لموقع الحريق، وتم قطع التيار الكهربائى لحين السيطرة على النيران قبل إمتدادها للمنازل المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية، وتبين أن الحريق في ورشة قطع غيار سيارات ملك "حسام أبو الحسن"، ومحل بقالة ملك "محمد على"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريق محدود نشب داخل بدروم منزل بشارع الشيخ سعد بوسط مدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر بشرية، وأتت النيران على محتويات المنزل بأكمله وتمت السيطرة عليها قبل امتدادها للمنازل المجاورة، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمركز ومدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل بدروم منزل بشارع الشيخ سعد ملك مواطن يدعى "مرزوق.ر.ت"، وانتقلت على الفور سيارتين إطفاء لموقع الحريق وتبين أن النيران أتت على محتويات البدروم بأكمله، وبداخلها سيارتين تربو ربع نقل ودراجتين بخاريتين وغسالات وبوتاجاز، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.